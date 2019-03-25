РИАМО - 25 мар. С 31 марта скорректированы время отправления и режим остановок 24 пригородных поездов Белорусского направления, в основном курсирующих не в часы пик, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Это связано с переходом стран Европы и Балтии на летнее время и изменением графика движения ряда международных поездов.

«Изменения затронут не более 9% от общего числа электропоездов Белорусского направления. При внесении корректировок железнодорожники учитывали важность сохранения привычного для пассажиров расписания», – отмечается в сообщении.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Приложение также доступно в AppStore и Google Play.