РИАМО - 25 мар. В Северо-Западном округе Москвы освобождено 8,3 тысячи квадратных метров общественного пространства, снесены 25 объектов самостроя, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости столицы.
Он добавил, что на освобожденной территории на законных основаниях ведется строительство четвертого участка Северо-Западной хорды (от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе), а также двух станций Большой кольцевой линии метрополитена «Мневники» и «Терехово».
Строительство позволит улучшить транспортную инфраструктуру города и создать новые возможности для транспортного обслуживания москвичей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии