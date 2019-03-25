РИАМО - 25 мар. В Северо-Западном округе Москвы освобождено 8,3 тысячи квадратных метров общественного пространства, снесены 25 объектов самостроя, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости столицы.

«Демонтировано 25 объектов самовольного строительства на территории Мневниковской поймы. Это объекты, которые были размещены без разрешительной документации и оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений. В настоящее время работы по сносу самостроя завершены», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что на освобожденной территории на законных основаниях ведется строительство четвертого участка Северо-Западной хорды (от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе), а также двух станций Большой кольцевой линии метрополитена «Мневники» и «Терехово».

Строительство позволит улучшить транспортную инфраструктуру города и создать новые возможности для транспортного обслуживания москвичей.