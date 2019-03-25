РИАМО - 25 мар. Сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево» пресекли попытку пассажира рейса Лос-Анджелес – Москва незаконно ввезти в РФ золотые часы Rolex и кольцо общей стоимостью почти 5 миллионов рублей, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

Гражданин Армении 1975 года рождения заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию, и прошел сквозь «зеленый» коридор.

«При проведения таможенного досмотра ручной клади пассажира обнаружены двое наручных часов Rolex и золотое кольцо. В чемодане обнаружена коробка от наручных часов с надписью Rolex, а также документы. Часы и кольцо изготовлены из золота 750 пробы», – говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость задержанных товаров составила 4,95 миллиона рублей.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров, усматриваются признаки преступления по статье 226.1 УК РФ.