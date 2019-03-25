РИАМО - 25 мар. Поезд смертельно травмировал мужчину на железнодорожной станции «Нижние Котлы» в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Нижние Котлы» Павелецкого направления скоростным электропоездом РЭКС сообщением Москва Павелецкая - Ожерелье смертельно травмирован мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.