РИАМО - 25 мар. До второго квартала 2020 года в подмосковном Воскресенском районе будут капитально отремонтированы два мостовых перехода через реку Нерскую на автодорогах Воскресенск – Виноградово и Щельпино – Маришкино, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Работы проведут по программе ремонта искусственных сооружений за счет средств бюджета Московской области.

«На пятом километре автодороги Воскресенск – Виноградово будет выполнен капитальный ремонт пролетного строения с заменой плит, а также уширение проезжей части до 10 метров для устройства полосы безопасности. Кроме этого, запланирована установка локальных очистных сооружений для очищения сточных вод. Пройдет замена асфальтобетонного покрытия, барьерного и перильного ограждений. На финальной стадии ремонта будет нанесена разметка и установлены необходимые дорожные знаки», – уточняется в материале.

В настоящее время специалисты подрядной организации приступили к разборке конструкций мостового полотна, автомобильное движение организовано по одной полосе. Автомобильная дорога соединяет городское поселение Белоозерский и сельское поселение Ашитковское с городом Воскресенском.