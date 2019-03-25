РИАМО – 25 мар. В конце марта состоится астрономическое явление, известное как малый парад планет, во время которого четыре планеты – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий – оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе, сообщается на сайте Московского планетария.

«Расположение небесных тел предрассветными часами в конце марта 2019 можно назвать малым парадом планет, так как Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер расположились в южной стороне от Солнца. Но, к сожалению, Венера и Меркурий скрываются в ярких весенних солнечных лучах и их невозможно увидеть», – говорится в сообщении.

В конце марта на утреннем небе стареющий серп Луны пройдет мимо ярких звезд созвездий Дева и Скорпион, а также близ Юпитера и Сатурна. А 2 апреля серп Луны пройдет мимо Венеры и Меркурия.

«При ясной погоде можно наблюдать сближения Луны с Юпитером (27 марта) и Сатурном (29 марта). Причем 29 марта 2019 года произойдет покрытие Сатурна Луной при видимости в акваториях Атлантического и Индийского океанов и в южной части Африки (08:00). В России это явление не видно», – подчеркивается в материале.

Утренние сближения Луны начнутся в конце марта, резюмируется в сообщении.