РИАМО - 25 мар. За прошедшую неделю застройщики оперативно устранили 205 нарушений на строительных площадках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области с 18 по 24 марта на строящихся объектах выявлено 251 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 205 ранее выявленных нарушений.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 126 нарушений строительных норм и правил, приведена в порядок 31 строительная площадка, устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 20 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 179 проверок строящихся объектов.