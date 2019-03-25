РИАМО - 25 мар. Московская областная дума за три месяца, в апреле – июне, планирует рассмотреть на своих заседаниях порядка 40 проектов законов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, парламент во втором квартале ждет активная законодательная работа.

«Мы планируем рассмотреть порядка 40 законопроектов, касающихся сфер образования, здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, социальной поддержки, экологии и других, не менее важных», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что «среди законопроектов есть и технические поправки», но большинство направлено на серьезные изменения в законодательстве региона, его совершенствование. Мособлдума рассмотрит блок вопросов по экономике и имущественным отношениям, экологии, культуре и спорту, а также традиционно уделит внимание социальным вопросам.