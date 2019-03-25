РИАМО - 25 мар. В подмосковных Мытищах на базе спортивного комплекса «Строитель» прошел второй спортивный фестиваль «Связь поколений», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Почетными гостями фестиваля стали легенды мирового спорта, среди которых двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), заслуженный мастер спорта СССР по боксу Борис Лагутин, двукратный олимпийский чемпион (2004, 2012) по вольной борьбе, депутат Государственной думы РФ Артур Таймазов.
«Мы были рады принять у себя участников и гостей фестиваля. Уверен, что такие мероприятия привлекут к занятиям физической культурой и спортом еще больше жителей нашего округа», - отметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.
Организаторами спортивного фестиваля выступили фонд развития спорта «Связь поколений» и благотворительный фонд имени Ивана Ярыгина при поддержке администрации городского округа Мытищи и городской прокуратуры.
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