РИАМО - 25 мар. В подмосковных Мытищах на базе спортивного комплекса «Строитель» прошел второй спортивный фестиваль «Связь поколений», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Соревнования прошли по четырем дисциплинам: бокс, борьба, мини-футбол и древнерусская игра с мячом кила, которая насчитывает тысячелетнюю историю. Впервые в рамках фестиваля «Связь поколений» было проведено первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, в котором приняли участие 255 спортсменок из 48 регионов России. Награды получили как команды-победители, так и отдельные участники, проявившие себя в дисциплинах», - отмечается в материале.

Почетными гостями фестиваля стали легенды мирового спорта, среди которых двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), заслуженный мастер спорта СССР по боксу Борис Лагутин, двукратный олимпийский чемпион (2004, 2012) по вольной борьбе, депутат Государственной думы РФ Артур Таймазов.

«Мы были рады принять у себя участников и гостей фестиваля. Уверен, что такие мероприятия привлекут к занятиям физической культурой и спортом еще больше жителей нашего округа», - отметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Организаторами спортивного фестиваля выступили фонд развития спорта «Связь поколений» и благотворительный фонд имени Ивана Ярыгина при поддержке администрации городского округа Мытищи и городской прокуратуры.