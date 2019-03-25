РИАМО - 25 мар. В рамках весеннего благоустройства в Центральном округе Москвы приведут в порядок более 2,8 тысячи дворов и свыше 4,1 тысячи многоквартирных дома, говорится в сообщении пресс-службы префектуры ЦАО.

С 1 по 30 апреля в Москве пройдет месячник по уборке и благоустройству городских территорий, в нем будут задействованы все коммунальные службы округа. На 13 и 20 апреля запланировано проведение массовых общегородских субботников.

«В рамках весенней уборки коммунальщики ЦАО приведут в порядок 2811 дворовых территорий, 1031 объект дорожного хозяйства, 4122 многоквартирных дома, 743 объекта озеленения и 8963 предприятия потребительского рынка», – перечисляется в сообщении.

Все объекты дорожного хозяйства, дворовые территории, цоколи и фасады строений промоют с моющим средством. Площадь дорог и дворовых территорий, подлежащих промыванию в ЦАО, составляет 15,7 миллиона квадратных метров. Также будут промоют цоколи и фасады 4645 строений.

Во время весеннего благоустройства в Центральном округе запланировано выполнение работ по ремонту и покраске более 6,5 тысяч единиц садово-паркового оборудования, более 150 тысяч погонных метров газонных и 3,5 тысяч погонных метров пешеходных ограждений.

На дворовых и озелененных территориях будут отремонтированы 1250 детских и 116 спортивных площадок, более 6,5 тысяч единиц малых архитектурных форм и 410 контейнерных площадок.

В многоквартирных домах приведут в порядок все подвальные и чердачные помещения, отремонтируют более 750 крылец, 4560 лестниц, более 2 тысяч входных дверей, почти 600 козырьков над подъездами, отремонтируют более 2,8 тысячи элементов систем наружного водоотвода.