РИАМО – 25 мар. На Борисовских прудах ведется строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех, сдача объекта в эксплуатацию планируется к Пасхе 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В районе Братеево ведется строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех. Храмовый комплекс возводится в камне, в очень живописном месте на Борисовских прудах», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что за основу был взят проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе.

«Храм рассчитан на 500 прихожан, он будет пятикупольный, со звонницей и создавался по проекту архитектора Владимира Медиевского в старо-псковском стиле. Строительство храма ведется в рамках выполнения городской программы строительства православных храмов, проект для него выбирался не случайно. Чтобы храм был виден издалека, его поставили на четырехметровый стилобат», – дополнил Левкин.

На территории большого храмового комплекса будет находиться воскресная школа, помещения для кружков и занятий, необходимых и полезных прихожанам.

«Строители сейчас приступили к монтажу кровли, к концу апреля его планируют завершить, близятся к завершению и общестроительные работы. И затем начнется внутренняя отделка помещений», – перечислил Левкин.

Традиционно посещая строительство храмов в столице, советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице отметил, что под храм отведен большой участок.

«Располагается он на берегу Москвы-реки, в окружении березовой рощи, примыкающей к Братеевскому ландшафтному парку, который стал любимейшим местом для жителей всего округа. На его территории не первый год проводятся фестивали фейерверков», – дополняется в пресс-релизе.

У храма на Борисовских прудах будет и своя особенность, аналогов которой в Москве пока нет. Пристань, которая тут строится позволит включить этот объект в туристическую карту Москвы, добавил куратор программы.

Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках программы строительства православных храмов.

Сдача объекта в эксплуатацию планируется к Пасхе 2020 года. Программа строительства православных храмов развернута во всех округах столицы, кроме Центрального.

«Очень важно, чтобы православные христиане могли посещать церковь рядом со своим домом, в пешей доступности. Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий. Она реализуется полностью на пожертвования», – резюмируется в сообщении.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.