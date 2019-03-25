РИАМО – 25 мар. Врачи Талдомской больницы провели профилактический осмотр детей, в частности, были произведены замеры массы тела и роста, всего осмотр прошли 30 мальчиков и девочек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.



«В Талдомской центральной районной больнице в минувшие выходные прошел день профилактического осмотра детей. Специалисты осмотрели 30 мальчиков и девочек 2012 года рождения», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что в рамках профосмотра прием детей вели невролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, травматолог-ортопед, стоматолог, педиатр. Кроме того выполнены замеры массы тела и роста, проведены анализы.



«Обеспечение доступности специалистов первичного звена, особенно детских, важная для нас задача. Подобные мероприятия позволяют оперативно провести необходимые диагностические процедуры и лабораторные исследования. Прием детей производится по предварительной записи, что позволяет избежать очередей и пройти профилактический осмотр в короткие сроки», – резюмировал Матвеев.