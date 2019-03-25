РИАМО - 25 мар. В Воскресенском районе утвердили адресный перечень из 58 многоквартирных домов, которые планируется капитально отремонтировать в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Утвержден адресный перечень многоквартирных домов на территории Воскресенского района, где в этом году будут выполнены работы в рамках региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта. В него вошли дома, расположенные в населенных пунктах всех городских и сельских поселений», - говорится в сообщении.

Больше всего домов, 39, отремонтируют в городском поселении Воскресенск, два дома – в городском поселении Белоозерский, три – в городском поселении имени Цюрупы, шесть домов – в городском поселении Хорлово, семь - в сельском поселении Ашитковское, один – в сельском поселении Фединское.

С адресами МКД можно ознакомиться на официальном сайте администрации Воскресенского района. Финансирование осуществляется за счет собственников, ежемесячно перечисляющих средства в фонд капитального ремонта.