РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из раздевалки склада организации на улице Поливановская, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего уроженца Республики Бурятия о том, что неизвестный в раздевалке склада коммерческой организации, расположенной на улице Поливановская, украл мобильный телефон заявителя, стоимостью более 55 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 21-летний уроженец Брянской области. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.