РИАМО - 25 мар. Правительство Московской области установило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Московской области по номинальной стоимости: в 2019 году – 28 миллиардов рублей; в 2020 году – 28 миллиардов рублей; в 2021 году – 28 миллиардов рублей», – говорится в документе.

Ранее министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова сообщила, что государственный долг Московской области оценивается в 128 миллиардов рублей. Уровень госдолга находится на отметке 28,1% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, это является экономически безопасным уровнем.