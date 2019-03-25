РИАМО - 25 мар. Темами акции «Здоровый город», которая пройдет с 3 по 7 апреля в подмосковном Воскресенске, станут здоровое питание и ЗОЖ, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Неделя с тематическими мероприятиями приурочена к празднованию Всемирного Дня здоровья. Основными темами станут: здоровое питание, ЗОЖ и культура здоровья», - уточняется в сообщении.

В рамках акции предусмотрено множество массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: утренняя зарядка, спортивные соревнования, активные игры, танцевальные мастер-классы, квесты, пешеходные маршруты «10 000 шагов к здоровью».

Терапевты, врачи общей практики, диетологи и психологи будут проводить консультирование и скрининговые обследования жителей. Предполагается работа открытых школ здоровья для взрослого населения по основам здорового питания, профилактике расстройств пищевого поведения, ожирения и сахарного диабета.