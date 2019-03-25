РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Партийные билеты вручили 7 членам местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В понедельник в администрации подмосковного Красногорска состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Вела заседание секретарь отделения, глава горокруга Эльмира Хаймурзина. В мероприятии принял участие руководитель исполкома политической партии «Единая Россия» Московской области Денис Перепелицын.

«У нас сегодня (25 марта – ред.) 7 человек получают свои партийные билеты. Нет ничего круче на партийных конференциях, чем вручать партбилеты молодым людям, которые сознательно сделали ответственный выбор и приняли решение вступить в ряды партии «Единая Россия», – сказала Хаймурзина.

На заседании также приняли в партию 15 сторонников.

«В Московской области 78 тысяч членов партии «Единая Россия» и 38 тысяч сторонников. Ежегодно примерно 15 тысяч человек вступают в партию. В Красногорске – около 2 тысяч членов «Единой России» и примерно столько же сторонников. Это довольно большое количество людей, – сказал Перепелицын.