РИАМО - 25 мар. Известный поп-певец Дима Билан получил звание заслуженного артиста России, он пришел на торжественную церемонию на костылях, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Церемония награждения в честь Дня работника культуры проходила в атриуме Большого театра. Нагрудный знак заслуженного артиста РФ певцу вручил министр культуры Владимир Мединский.

«Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным - эта идея одна из главных! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» - написал Билан в Instagram.

Певец сломал ногу в феврале, поскользнувшись на льду. Ему должны были провести срочную операцию и вставить в ногу металлическую пластину, однако Билан попросил перенести дату операции, чтобы не отменять концерт в Санкт-Петербурге.

Позднее артиста все-таки прооперировали. Оказалось, что нога была сломана в двух местах.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста России в ноябре 2018 года.