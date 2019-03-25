РИАМО - 25 мар. В Приокско-Террасном природном заповеднике, расположенном на территории городского округа Серпухов, проснулись барсуки, сообщается на сайте заповедника.

«Пригрело солнце, потеплело и в Приокско-Террасном заповеднике – проснулись барсуки. Немного похудевшие, но в прекрасном расположении духа, звери стали появляться на поверхности, надеясь чем-нибудь перекусить», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, за зиму животные теряют до четверти своего веса, так что аппетит весной у них отменный. Спят они не очень крепко – в оттепель барсук даже зимой просыпается и выходит погулять на поверхность.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого – особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки, в городском округе Серпухов Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.