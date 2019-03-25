РИАМО - 25 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медикал Сервис» на действия администрации сельского поселения Ганусовское и центра закупок Раменского района при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории в поселке Рылеево, деревне Нестерово, деревне Панино и поселке Ганусово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», – отмечается в материале.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации сельского поселения Ганусовское и центру закупок Раменского района обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.