РИАМО - 25 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проверке компании в Пушкинском районе выявили нарушения фитосанитарного законодательства РФ, за что фирма заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В феврале 2019 года ведомством была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении АО «Зеленоградское», осуществляющего хозяйственную деятельность в Пушкинском районе.

«В процессе проведения проверки управлением установлено, что АО «Зеленоградское» нарушило порядок реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия – реализовало зерно (ячмень кормовой – 51,3 тонны, пшеница продовольственная – 375,6 тонны) без указания в сопроводительной документации сведений о декларации о соответствии партий зерна требованиям Технического регламента Таможенного союза», – отмечается в материале.

В марте за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, управлением АО «Зеленоградское» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.