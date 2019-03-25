РИАМО - 25 мар. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях городского округа Ступино, запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (22 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Аксиньино городского округа Ступино Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения также установлены от западной границы деревни Госконюшня до западной границы села Татариново, далее на восток вдоль границы городского округа Ступино до северной границы села Троице-Лобаново и далее на восток вдоль границы городского округа Ступино западной границы деревни Госконюшня.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.