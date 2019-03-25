РИАМО – 25 мар. Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила работников культуры, пожелала им процветания, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Поздравляю работников культуры с профессиональным праздником! Хочу пожелать вам успехов и процветания в этот прекрасный день», – сказала Иванова.

Она добавила, чтобы вдохновение, креатив и жажда новых успехов никогда не покидали работников культуры.

«Благодаря вашим усилиям мы не забываем историю великой русской культуры и воспитываем новые таланты», – заключила Иванова.