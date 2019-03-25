РИАМО - 25 мар. По предписаниям регионального Госадмтехнадзора за неделю устранена наледь на 438 объектах в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В том числе налажена очистка от наледи 114 пешеходных маршрутов, 152 двора. Очищены от наледи парковки и пандусы в 14 дворах, где проживают граждане с ограниченными возможностями», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Также проведена обработка противогололедными реагентами на 172 объектах автомобильного и железнодорожного транспорта: на остановках, лестничных сходах, пассажирских платформах, пешеходных мостах и переходах.

За неделю от снега и наледи очистили 42 детские игровые площадки и подходы к ним.

Наибольшее количество нарушений устранено в Красногорске, Балашихе, Подольске и Дмитровском городском округе.