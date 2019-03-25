РИАМО - 25 мар. Подмосковная спортсменка Яна Носкова завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по настольному теннису в Омане, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 20 по 24 марта в городе Маскат в Омане проходили международные соревнования по настольному теннису ITTF Challenge Plus. В составе сборной команды России выступала подмосковная спортсменка Яна Носкова.

«Теннисистка стала бронзовым призером в паре с Марией Тайлаковой. Россиянки уступили лишь победительницам турнира в парном разряде японкам Одо Сацуки и Саки Шибаки. Серебро тоже досталось представительницам Японии – медали у Хоноки Хашимото и Сато Хитоми», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил успех подмосковной теннисистки.

«Каждая медаль на международных соревнованиях такого уровня – это победа для россиян. В настольном теннисе невероятно тяжело конкурировать со спортсменами из стран Азии, россиянам постоянно приходится доказывать свое право быть среди лидеров. В Омане Яна Носкова показала отличную игру и заслуженно поднялась на пьедестал почета», – отметил министр.