РИАМО – 25 мар. Рейтинг качества воздуха в Москве, размещенный на портале «Яндекс.Недвижимость», не является достоверным, так как неизвестен первоисточник информации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Прежде чем говорить о наиболее загрязненных территориях города, надо иметь достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха по различным характеристикам, включая концентрацию загрязняющих веществ, полученную в результате круглосуточных наблюдений, и характеристик метеорологических условий на данной территории, которые влияют на распространение примесей. Чтобы информация была достоверной, ее могут получить только аккредитованные и лицензированные лаборатории в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» и постановлением правительства РФ «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях».

«На Таганской площади, на Якиманке и других районах отсутствуют аккредитованные и лицензированные посты наблюдения. Соответственно, данное утверждение о том, что какой-то район грязнее, а какой-то чище не может быть достоверным, так как неизвестен источник данных сведений», – отмечается в сообщении.

В публикации, размещенной на портале «Яндекс.Недвижимость», говорится о факторах, влияющих на качество воздуха. Кроме фактора – количество выбросов загрязняющих веществ (о котором упомянули авторы публикации), на уровень загрязнения атмосферы существенное влияние оказывают метеоусловия: особенности рельефа и застройки. При различных метеоусловиях концентрации загрязняющих веществ могут отличаться в несколько раз.

«Таким образом, формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха – это очень сложный процесс (особенно в таком большом городе как Москва). Уровень загрязнения атмосферного воздуха непостоянен и меняется в течение суток. Насколько меняются показатели загрязнения воздуха и соответствуют ли значения нормативам, жители об этом могут узнать на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» (www.mosecom.ru)», – добавляется в материале.

Долгосрочная динамика свидетельствует о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха. За последние пять лет произошло снижение среднегодовых концентраций оксида азота на 39%, взвешенных частиц на 34%, заключается в материале.