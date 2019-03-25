РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядная организация приступила к спилу аварийных деревьев и веток вдоль проезжей части улицы Заводская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Специалисты подрядной организации МБУ «ПКБ» продолжают плановую работу по обрезке ветвей, произрастающих над электропроводами, а также спилу аварийных и сухостойных деревьев. Сегодня (25 марта – ред.) работы проводятся вдоль проезжей части улицы Заводская», – говорится в сообщении.

На прошедшей неделе убирали снег вдоль проезжих частей дорог муниципального значения, а также вывозили ветки с улицы Ленина, после опиловки.