РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска представители администрации городского округа проводят ежедневный мониторинг уборки территории от мусора, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в социальной сети «ВКонтакте».

«Месячник санитарной очистки территории начался. Весна постепенно вступает в свои права. Активно тает снег, обнажая все то, что не было донесено до мусоросборочных площадок и не было выброшено в урны. Территориальное управление администрации горокруга в микрорайоне Кузнечики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации, делает «подсказки» УК, учреждениям и организациям, осуществляющим содержание участков территории, на что нужно обратить внимание», – говорится в сообщении.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» в плановом порядке начали проводить большой объем работ по приведению территории микрорайона в порядок.