РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Жители подмосковного Подольска смогут проголосовать за строительство новых школ на портале «Добродел» до 25 апреля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На портале «Добродел» с 25 марта по 25 апреля жители Подмосковья могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении программы строительства новых школ», – говорится в сообщении.

В 2019 году в Подольске запланировано строительство следующих образовательных учреждений: Бородинский бульвар, дом №9 – строительство школы на 1100 учеников, Флотский проезд, дом №9 – строительство школы на 1100 учеников, Армейский проезд, дом №5 – строительство школы на 1100 учеников и Бородинская улица, дом №20 – строительство пристройки к школе №13 на 300 учеников.

Также в настоящее время продолжается строительство школы на 825 мест на улицы Революции в микрорайоне Климовск. Проголосовать за строительство новых школ на портале «Добродел» можно по ссылке.