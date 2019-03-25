РИАМО – 25 мар. На Киевском шоссе в столице в понедельник произошло ДТП, в связи с этим нарушено расписание движения автобусов №№911, 611, 272 в сторону аэропорта «Внуково», сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

Водителей призывают искать пути объезда на Боровском шоссе. Кроме того, можно воспользоваться аэроэкспрессами.

«В связи с аварией на Киевском шоссе нарушено расписание движения автобусов №№911, 611, 272, следующих в аэропорт «Внуково». Можно воспользоваться альтернативным маршрутом: автобус №32 от метро «Рассказовка» (от аэропорта – до метро «Новопеределкино», – говорится в сообщении.