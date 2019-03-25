РИАМО – 25 мар. Албания с 1 апреля по 31 октября предоставила гражданам России право безвизового въезда в страну, передает Федеральное агентство новостей.

«Советом министров Республики Албания 27 февраля было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 года право безвизового въезда в страну», – отметили в МИД РФ.

В настоящий момент между Москвой и Тираной действует соглашение от 1993 года, согласно которому въезд в страну осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.

Россияне смогут посетить Албанию в качестве туристов или по частным поездкам по действующему загранпаспорту. Длительности поездки не должна превышать 90 дней.

В течение всего срока пребывания в Албании граждане РФ обязаны иметь действующую медицинскую страховку.