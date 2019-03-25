РИАМО - 25 мар. Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшегося двухлетнего ребенка на Востоке города, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ведомства.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию, что на Измайловском проспекте пропал двухлетний мальчик. Экипаж группы задержания незамедлительно приняли меры к поиску ребенка. Спустя десять минут при отработке прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны нашли ребенка, схожего по приметам. Он сидел один на детской площадке и был сильно напуган», - сказал собеседник агентства.

Они выяснили, что мать ребенка разговаривала с подругой и отвлеклась, в это время ребенок пошел вслед за старшими детьми, находящимися на площадке, и заблудился. Мальчика передали матери.