РИАМО - 25 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столицы группе работников учреждений культуры города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет награждена Нателла Давидовна Делекторская – директор детской музыкальной школы имени В.И.Мурадели», - говорится в сообщении.

Благодарность мэра Москвы объявлена хореографу Егору Дружинину, известному по роли Пети Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983 год).

Заслуги мастеров культуры и педагогов школ искусств отмечены также почетными званиями «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», почетной грамотой правительства столицы.

В числе награжденных – артисты Московского театра кукол, Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, театра Луны, русского духовного театра «Глас», театров «Сфера», «Ромэн», «Гжель», «Современник», имени Моссовета, «На Таганке», «Школа современной пьесы», «Новая опера», «Школа драматического искусства», «Ведогонь-театр», театра имени Вл. Маяковского, театра Романа Виктюка и других.

«Высоких наград города удостоены также работники Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного музея истории ГУЛАГа, дома Н.В. Гоголя – мемориального музея и научной библиотеки, Перовского парка культуры и отдыха, культурного центра имени И.М. Астахова», - добавляется в материале.

Почетными званиями и другими наградами отмечены заслуги преподавателей детской музыкаль­ной школы имени В.В. Стасова, детской школы искусств имени С.Т. Рихтера, Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

За большой вклад в развитие культуры в городе Москве почетной грамотой правительства Москвы награжден коллектив детской музыкальной школы имени Эдварда Грига, благодарностью мэра – коллективы детской музыкальной школы имения В.И. Мурадели и детской музыкальной школы имени В.В. Стасова.

День работника культуры отмечают в России 25 марта. Это профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, хранителей и популяризаторов культурного наследия. Праздник установлен указом президента РФ от 27 августа 2007 года.