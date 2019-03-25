РИАМО – 25 мар. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» провели информирование граждан о мошенниках и посоветовали не сообщать номера банковских карт, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Во время встречи полицейские рассказали жителям горокруга о различных способах и видах мошенничеств.

«Полицейские порекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей операции в банкоматах, при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денежных средств следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

В рамках акции населению вручались информационные памятки с разъяснениями правил безопасного поведения, соблюдение которых поможет сохранить имущество и здоровье, с указанием номеров телефонов по которым можно связаться с дежурной частью.