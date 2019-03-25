РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. Глава городского округа Королев Александр Ходырев поздравил с профессиональным праздником работников культуры, пожелав праздничного настроения и творческих успехов.

«Поздравляю с профессиональным праздником работников культуры и ветеранов отрасли! Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий на земле. В сфере культуры трудятся особенные люди – инициативные, талантливые, неординарные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным», – сказал Ходырев.

По его словам, постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на развитие лучших культурных традиций города, сохранение общечеловеческих ценностей, нравственных устоев общества, укрепление любви к родине и народу.

Ходырев пожелал работникам культуры праздничного настроения, творческих успехов, здоровья и благополучия.