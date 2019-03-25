РИАМО – 25 мар. В столице оборудуют семь горнолыжных склонов, четыре из них расположатся в ТиНАО, передает газета «Вечерняя Москва».

Возведение большого количества станций метро поможет повысить не только транспортную доступность ряда столичных районов, но и даст толчок к развитию спортивной инфраструктуры. Обработанный грунт со стройплощадок пойдет на создание горнолыжных склонов.

«Всего их в городе появится семь. Шесть горнолыжных спусков находятся на стадии проектно-изыскательских работ. Возведение двух из них планируют в старых границах Москвы – в Шипиловском проезде и на улице Заречье, еще четыре разместят в Троицком и Новомосковском округах», – заявил изданию заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что ежегодно при строительстве новых станций метро остается до 20 миллионов кубометров грунта.

«Часть его после переработки может быть направлена на создание современной спортивной инфраструктуры. Так, в долине реки Сходни может появиться горнолыжный спортивный комплекс «Куркино», в составе которого соорудят две бугельные канатные дороги протяженностью 220 и 225 метров, трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и медкабинетом, а также открытая спортивная площадка и парковка», – дополнил Хуснуллин.

По его словам, в районе Шипиловского проезда хотят реализовать схожий проект.

«Два отличия – высота насыпи будет не 42, как в Куркине, а 35 метров, а бугельных дороги будет три. Оба проекта намерены создать в рамках программы «Мой район», – подчеркнул Хуснуллин.

Несколько горнолыжных спусков появятся в Троицком и Новомосковском округах. Один из них разместят вдоль дороги Солнцево – Бутово – Видное, между Киевским и Калужским шоссе.

«Горнолыжный комплекс появится в Краснопахорском парке, еще один – рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе. Там есть большой городской земельный участок», – уточнил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Рядом с Летовом планируется строительство всесезонного парка с горнолыжным кластером, в настоящее время идет подготовка документации.

«Развивать инфраструктуру для активного зимнего отдыха планируется и на других территориях, например, в поселении Щаповское. В планах компаний-застройщиков, активно работающих на территории новой Москвы, создать собственную горнолыжную инфраструктуру. В частности, инвестор планирует возвести подобный объект неподалеку от одного из своих жилых комплексов», – рассказал Жидкин.

Кроме того, в Троицком и Новомосковском округах реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро.

«Изымаемый грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где и будут созданы лыжные спуски», – разъяснил Жидкин.

С начала февраля продолжаются работы и по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

«На улице Косыгина хотят построить три трассы, две разгонные эстакады, по трамплину для прыжков на лыжах и для сноуборда. Длина бугельной канатной дороги составит 130 метров. Протяженность спортивных трасс будет варьироваться – от 50 до 150 метров», – поясняется в сообщении.

Оборудуют здесь двухуровневый судейский домик, первый этаж которого будет техническим.

«Сами склоны укрепят и оснастят современными инженерными системами», – резюмируется в материале.