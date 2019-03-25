РИАМО - 25 мар. Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«По ходатайству следствия суд заочно арестовал Александра Карасевича», – сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, Карасевичу вменяется уклонение от уплаты налогов на 738 миллиона рублей. При этом в ходе расследования вскрылась мошенническая схема по хищению почти 2 миллиардов рублей при реализации проекта «Газификация регионов России».

В конце прошлого года Карасевич был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.