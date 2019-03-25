РИАМО - 25 мар. В понедельник на портале «Добродел» началось голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта в Московской области, оно пройдет до 7 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На портале «Добродел» с 25 марта по 7 апреля проходит голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта. На голосование выставлено 45 муниципальных, межмуниципальных и смежных маршрутов, предлагаемых к организации по регулируемым тарифам с предоставлением льгот», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что маршруты, получившие максимальную поддержку жителей, планируется запустить в первую очередь.

«В 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводится масштабная работа по модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Первым этапом стало создание в муниципалитетах рабочих групп по транспорту, в рамках которых жители вместе со специалистами готовили обоснованные предложения по улучшению транспортного обслуживания», – пояснил Гержик.

По его словам, в Минтранс поступили предложения по запуску новых маршрутов по регулируемым и нерегулируемым тарифам, а также по переводу существующих маршрутов из нерегулируемых в регулируемые.

«В связи с тем, что организация маршрутов по нерегулируемым тарифам не требуют затрат из бюджета Московской области, на голосование выставлены только маршруты по регулируемым тарифам, для определения приоритетности их реализации. Маршруты, получившие максимальную поддержку жителей, будут организованы в первую очередь», – подчеркнул министр.

На «Доброделе» представлены предложения по организации новых маршрутов в городских округах Богородский, Дмитровский, Домодедово, Зарайск, Истра, Ивантеевка, Кашира, Королев, Клин, Котельники, Краснознаменск, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуево, Реутов, Подольск, Солнечногорск, Талдом, Лосино-Петровский, а также в Ленинском, Пушкинском, Раменском районах.

Для участия необходимо перейти на портал «Добродел» или по ссылке, на карте выбрать свой муниципалитет и выбрать маршрут. В голосовании могут принимать участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации. Каждый житель может отдать свой голос только за один маршрут, а также оставить комментарии.