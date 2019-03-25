РИАМО - 25 мар. Сотрудники ГИБДД установили и оштрафовали водителя самосвала, который устроил дрифт на Центральной площади в Зеленограде, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором самосвал «КамАЗ», груженый снегом, осуществляет дрифт на парковке Центральной площади Зеленограда.
Молодой человек был привлечен к административной ответственности по статье 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования» и статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».
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