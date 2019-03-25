РИАМО - 25 мар. Сотрудники ГИБДД установили и оштрафовали водителя самосвала, который устроил дрифт на Центральной площади в Зеленограде, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором самосвал «КамАЗ», груженый снегом, осуществляет дрифт на парковке Центральной площади Зеленограда.

«По данному факту управление ГИБДД УВД по Зеленоградскому автономному округу провело административное расследование. Полицейские установили личность водителя – им оказался 22-летний приезжий», – говорится в сообщении.

Молодой человек был привлечен к административной ответственности по статье 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования» и статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».