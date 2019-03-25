РИАМО - 25 мар. Московский городской суд 2 апреля текущего года рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд рассмотрит дело в отношении Фруде Берга 2 апреля в 14:00. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме», – сказал собеседник агентства.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).