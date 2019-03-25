РИАМО – 25 мар. Более 200 подмосковных выпускников в понедельник досрочно написали ЕГЭ по истории и химии, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня (25 марта – ред.) в Подмосковье свыше 200 выпускников досрочно написали единый госэкзамен по химии и истории. Испытания прошли в трех пунктах проведения экзаменов: в Балашихе, Одинцове и Электростали», – отметила Забралова.

Она уточнила, что за ходом проведения экзаменов следили 10 общественных наблюдателей, в том числе шесть представителей Российского союза молодежи.

«При проведении экзаменов использовались технология доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ через интернет – это нововведение 2019 года. Кроме того, экзамены проводились применением технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения. Результаты экзаменов будут известны не позднее 9 апреля», – добавила Забралова.