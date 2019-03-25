РИАМО – 25 мар. Проезд Девичьего Поля в столице в апреле будут полностью перекрывать из-за проведений репетиций парада Победы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до перечечения с Новоконюшенным переулком. Период 1: 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26 апреля с 06:00 до 07:00. Период 2: 2,4,9,11,16,18,23,25,27,29 апреля с 07:00 до 09:30», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что в указанные периоды будет действовать полное перекрытие.

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.