РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. В спортивном зале школы №1 подмосковного Королева прошел спортивный праздник для многодетных семей «Папа, мама, Я, Я, Я – спортивная семья», мероприятие состоялось 24 марта, сообщается в Instagram-аккаунте общественной палаты городского округа Королев.

«Участники соревновались в дисциплинах: бег с мячом в руках, оббивая его об пол и параллельно проходя змейку, бег по двое в обруче, бег, прыгая через скакалку, ведение мяча клюшкой через конусы, выстраивание команды в шеренгу и передача мяча друг другу с разных сторон. Они поделились на команды и соперничали друг с другом», – говорится в сообщении.

Все участники спортивного праздника были награждены грамотами, а команды – кубками за 1, 2 и 3 места. Мероприятие организовала общественная палата при поддержке администрации городского округа.

В спортивном празднике приняло участие «Королевское хуторское казачье общество». Казаки показали мастер-класс по обращению с шашками и кнутом. Каждый участник мог лично попробовать себя в деле. По этой дисциплине было организовано состязание вне основного зачета, победителей наградили почетными грамотами от атамана.