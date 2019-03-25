РИАМО - 25 мар. Учебный центр постдипломного образования и повышения квалификации Минсельхозпрода Московской области торжественно откроется 28 марта в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Единственный такого масштаба центр в Центральном федеральном округе открывается в подмосковном городе Домодедово. Он создан в целях повышения знаний и навыков специалистов всех категорий в области ветеринарии, совершенствования их профессионально-деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций и задач», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам министра, занятия в учебном центре будут проводиться преподавателями вузов, высокопрофессиональными ветеринарными специалистами узконаправленного профиля и ведущими ветспециалистами государственной ветеринарной службы Московской области.

«Новый центр оснащен современным высокотехнологичным ветеринарным и учебным оборудованием. В процессе работы будет привлечено не менее 300 слушателей ежегодно», – отметил Разин.

В подготовительных группах планируется от 4 до 30 человек. Продолжительность занятий – от 16 до 72 часов. Занятия будут вестись по широкому спектру программ в области ветеринарии.

«Здесь будут получать знания не только ветеринарные специалисты Московской области, но и все желающие, включая сотрудников государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, негосударственных ветучреждений и организаций. А также специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской деятельностью и другие. После обучения слушателям будут выдаваться дипломы гособразца», – заключил глава регионального Минсельхозпрода.