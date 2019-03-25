РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В подмосковных Люберцах создали специальную группу, курирующую отлов безнадзорных животных, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Уважаемые люберчане! В связи с участившимися обращениями по вопросу отлова безнадзорных животных в администрации городского округа Люберцы создана специальная группа, курирующая этот вопрос», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что администрация Люберец пропагандирует гуманный отлов. Он подразумевает ветеринарный осмотр, обработку от паразитов, вакцинацию от бешенства, стерилизацию, реабилитацию после операции, возврат в прежнее место обитания.

«По всем вопросам отлова бездомных животных можно звонить по телефону горячей линии»: 8(929)644-97-28», – заключил Ружицкий.