РИАМО - 25 мар. В Можайском городском округе продолжается реализация проекта государственно-частного партнерства по модернизации коммунального комплекса, в частности, до конца 2019 года еще 12 котельных будут сданы в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках инвестиционного проекта ПАО «Ростелеком», который реализуется при поддержке правительства Московской области, продолжаются работы по техническому перевооружению котельных. Начиная с 2016 года на территории округа уже модернизированы 27 котельных и построена одна новая. В 2018 году строительно-монтажные работы были выполнены на 8 котельных – в деревнях Астафьево, Дегтяри, Логиново, поселков Спутник, учхоза Александрово, Можайской городской бани, Можайского кирпичного завода и школы №5.

«До конца 2019 года еще 12 котельных будут сданы в эксплуатацию. Близятся к завершению работы по строительству новой котельной для поселка Химик, которые начаты в августе 2018 года. После работ мощность котельной будет составлять 15 МВт. Котельная будет обеспечивать теплоснабжением и горячим водоснабжением 43 многоквартирных дома и частный сектор поселка, а это около 2,5 тысяч жителей поселка Химик», - уточняется в материале.

Активно ведутся мероприятия на котельных в деревнях Новая, Троица, Красный Стан, в поселках Колычево, Уваровка-1, Уваровка-2, имени Дзержинского и СПТУ-97. Уже на сегодняшний день смонтирована большая часть котлового и насосного оборудования, теплообменники.

«Благодаря правительству Московской области проблема с отоплением, которая стояла на первом месте в округе, снята», – подчеркнул глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Всего проектом, реализация которого завершается в декабре 2019 года, предусмотрено техническое перевооружение 38 котельных и строительство 2 новых.