РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Садоводческие товарищества подмосковного Подольска заключили более 120 договоров на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с ТКО, говорится в сообщении пресс-службы Чеховского филиала ООО «МСК-НТ».

На днях в администрации горокруга прошла конференция с председателями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) по вопросам изменений законодательства по ведению садоводства и огородничества для собственных нужд. В ходе встречи руководитель территориального отделения регионального оператора по обращению с ТКО в городском округе Мила Шулаева разъяснила представителям СНТ порядок заключения договоров на вывоз мусора.

«Компания ООО «МСК-НТ» ведет планомерную работу по внедрению реформы по обращению с отходами в Подольске, важной частью которой является заключение договоров с СНТ. На сегодняшний день с товариществами подписано 124 договора. Приблизительно столько же договоров предстоит заключить в ближайшее время для обеспечения чистоты в начинающий садово-огородный сезон и в период высоких «пиковых» нагрузок», – говорится в сообщении.

В ходе встречи собравшиеся обсудили оборудование товариществами контейнерных площадок, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям законодательства. Органы управления частных домовладений самостоятельно осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления отходов.

Оплату вывоза ТКО осуществляет СНТ как юридическое лицо, а не каждый собственник земельного участка. Региональный оператор планирует производить замену старых бункеров на новые контейнеры, в том числе и для раздельного сбора мусора. Вывоз мусора с территории СНТ осуществляется по заявкам от органов управления СНТ или по утвержденному графику вывоза.

«На территории Чеховского кластера Московской области один участник будет платить 50,45 рублей в месяц (605,37 рублей в год). Для заключения договоров на вывоз мусора председателям СНТ необходимо обращаться в офис ООО «МСК-НТ» в Подольске по адресу: улица Ленина, дом №97», – поясняется в материале.