РИАМО - 25 мар. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума на четвертый квартал 2018 года на уровне 11764 рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за четвертый квартал 2018 года на душу населения — 11764 рубля, для трудоспособного населения — 13038 рублей, пенсионеров — 8862 рубля, детей — 11378 рублей», - говорится в документе.

В третьем квартале 2018 года прожиточный минимум в Подмосковье на душу населения составил 12181 рубль, для трудоспособного населения - 13496 рублей, пенсионеров - 9100 рублей, детей - 11925 рублей.