РИАМО - 25 мар. Пресненский суд Москвы получил материалы дела в отношении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов дела по факту драк с их участием, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

«Уголовное дело в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого поступило в Пресненский районный суд города Москвы и распределено судье Е.Д. Абрамовой. В соответствии с нормами УПК РФ судебное заседание будет назначено в течении 14 суток, о чем будет сообщено дополнительно», - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест всем четверым фигурантам данного дела до 8 апреля.