РИАМО – 25 мар. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Котельников за минувшую неделю поступило 272 вызова, сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

«С 18 по 25 марта в Единую дежурно-диспетчерскую службу Котельников поступило 272 вызова. Из них 70 касались вызова скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В ЕДДС-112 поступило 27 вызовов полиции, один – пожарной службы, 4 – ГИБДД. Кроме того, было 56 справочно-информационных вызовов и 49 ложных.